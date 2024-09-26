Андрей Каряка допустил, что Осинькин может возглавить топ-клуб РПЛ

Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка прокомментировал возможный уход Игоря Осинькина с поста главного тренера самарцев.

«Осинькин уже долгое время работает в «Крыльях», — приводит «РБ Спорт» слова Каряки. — Старт сезона не самый лучший, но не знаю, по каким причинам его хотят уволить. Осинькин ставит симпатичный, атакующий футбол. Временами самарцы играли очень хорошо. Легко представляю, что Игорь Витальевич может возглавить другой клуб РПЛ. Сможет ли Осинькин работать в топ-команде РПЛ? На данный момент «Спартак», «Локомотив» в новом тренере не нуждаются. Станкович и Галактионов успешно работают. ЦСКА тоже недавно пригласил нового тренера. В дальнейшей перспективе все может быть».

После девяти туров «Крылья Советов» с 10 очками занимают десятое место в чемпионате России.