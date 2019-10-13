В Германии сообщают, что Тедеско сегодня подпишет контракт со «Спартаком»
Бывший главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско сегодня подпишет контракт со «Спартаком», информирует Sport1.
Как ранее сообщал «СЭ», немецкий тренер должен был разрешить формальности по расторжению договора с «Шальке», а к понедельнику подписать контракт.
Сроки соглашения пока неизвестны. По информации «СЭ», оно будет рассчитано до конца сезона-2021/22. Зарплата тренера при этом составит 2 миллиона евро в год с учетом бонусов за достижения.
Руководство «Спартака» приняло отставку Олега Кононова с поста главного тренера 29 сентября после поражения от «Оренбурга» в матче 11-го тура премьер-лиги. Исполняющим обязанности рулевого красно-белых является Сергей Кузнецов.
«Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 14 очков.