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В Германии сообщают, что Тедеско сегодня подпишет контракт со «Спартаком»

14:37
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Бывший главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско сегодня подпишет контракт со «Спартаком», информирует Sport1.

Как ранее сообщал «СЭ», немецкий тренер должен был разрешить формальности по расторжению договора с «Шальке», а к понедельнику подписать контракт.

Сроки соглашения пока неизвестны. По информации «СЭ», оно будет рассчитано до конца сезона-2021/22. Зарплата тренера при этом составит 2 миллиона евро в год с учетом бонусов за достижения.

Руководство «Спартака» приняло отставку Олега Кононова с поста главного тренера 29 сентября после поражения от «Оренбурга» в матче 11-го тура премьер-лиги. Исполняющим обязанности рулевого красно-белых является Сергей Кузнецов.

«Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 14 очков.

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