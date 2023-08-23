В «Динамо» сообщили, что сделали все необходимое для заявки Захаряна за «Реал Сосьедад»

В «Динамо» сообщили, что отправили все документы для заявки полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Наш клуб выполнил все необходимые действия в понедельник: документы были отправлены, а РФС выдал международный трансферный сертификат. Игрок отзаявлен», — приводит ТАСС слова пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» до сих пор не зарегистрировал Захаряна для участия в ла лиге. В клубе ожидают уладить все формальности в четверг. Это ставит под сомнение возможность участия россиянина в пятничном матче против «Лас-Пальмаса».

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе 20-летнего игрока из «Динамо». Захарян подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.