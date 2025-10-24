В «Динамо» прокомментировали возможность приглашения Кафанова тренером вратарей
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о желании главного тренера бело-голубых Валерия Карпина пригласить в клуб тренера Виталия Кафанова.
«Тренером вратарей футбольного клуба «Динамо» является Дмитрий Изотов», — сказал Пивоваров «СЭ».
О желании Карпина пригласить Кафанова в «Динамо» ранее сообщал «СЭ».
65-летний тренер вратарей покинул «Ростов» в июне 2025 года. Кафанов входил в тренерский штаб Карпина, когда тот работал в «Ростове».
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|
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|2
|0
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|9-2
|6
|
3
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|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
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|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
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|5
|
7
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|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
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|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
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|1
|1
|1
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|4
|
11
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|1
|0
|2
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|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
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|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
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30 тур
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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