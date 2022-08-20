В «Динамо» ответили на вопрос о возможном переходе защитника Монтеса
Член совета директоров футбольного «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ситуации с трансфером защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса.
«Что с Монтесом? Надо спросить у Монтеса. Когда объявим о его подписании? Пока не объявили. Он в Москве? Я его не видел», — заявил Гафин.
В этом сезоне 25-летний футболист провел за «Монтеррей» 6 матчей. Стоимость игрока — 7 миллионов евро.
Extremo Deportivo сообщало, что «Динамо» заплатит за футболиста 7 миллионов евро плюс 3 миллиона — бонусы. Контракт будет подписан по схеме «3+1».
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|
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|
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|1
|1
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|10
|
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|1
|2
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|
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|6
|0
|4
|2
|8-12
|4
|
15
|Торпедо
|5
|0
|1
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|
16
|Урал
|6
|0
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|5
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|19.08
|19:00
|
Кр. Советов – Факел
|1 : 1
|20.08
|13:00
|
Урал – Н. Новгород
|0 : 1
|20.08
|15:00
|
Химки – Локомотив
|0 : 3
|20.08
|17:30
|
Динамо – Спартак
|1 : 0
|20.08
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|21.08
|15:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.08
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|
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|21.08
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|
|
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Спартак
|6
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
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|К
|Ж
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
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Локомотив
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|1
|1
|
|
Илья Кутепов
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