В «Динамо» ответили на вопрос о возможном переходе защитника Монтеса

Член совета директоров футбольного «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ситуации с трансфером защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса.

«Что с Монтесом? Надо спросить у Монтеса. Когда объявим о его подписании? Пока не объявили. Он в Москве? Я его не видел», — заявил Гафин.

В этом сезоне 25-летний футболист провел за «Монтеррей» 6 матчей. Стоимость игрока — 7 миллионов евро.

Extremo Deportivo сообщало, что «Динамо» заплатит за футболиста 7 миллионов евро плюс 3 миллиона — бонусы. Контракт будет подписан по схеме «3+1».