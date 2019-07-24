12:40 | Футбол — РПЛ

"Урал" заключил контракт с хавбеком Насыровым

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Российский полузащитник Исламжан Насыров стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба. 21-летний футболист уже присоединился к новой команде и провел в ее составе первую тренировку.

Игрок ранее выступал за новотроицкую "Носту" в ПФЛ. За "Урал" Насыров будет заявлен под 21-м номером.

 

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Дополнительная информация

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/ural-zaklyuchil-kontrakt-s-islamzhanom-nasyrovym

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