"Урал" заключил контракт с хавбеком Насыровым

Российский полузащитник Исламжан Насыров стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба. 21-летний футболист уже присоединился к новой команде и провел в ее составе первую тренировку.

Игрок ранее выступал за новотроицкую "Носту" в ПФЛ. За "Урал" Насыров будет заявлен под 21-м номером.

🔥ОФИЦИАЛЬНО: «Урал» заключил контракт с 21-летним российским полузащитником Исламжаном Насыровым

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Подробности: https://t.co/4tuDUb5TTG pic.twitter.com/a46oXJAgsK — ФК Урал (@FCURAL) July 24, 2019

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