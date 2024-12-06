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6 декабря, 23:45

Угальде заявил, что РПЛ сложнее чемпионата Нидерландов

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде считает, что уровень РПЛ выше, чем у чемпионата Нидерландов.

«Для нападающих чемпионат России сложнее, тут больше борьбы. И конкуренция тоже выше: шесть ведущих клубов стремятся взять титул, остальные бьются в каждой игре. Кроме того, в Нидерландах даже аутсайдеры действуют в открытой манере, оставляют свободные зоны. Здесь футбол плотнее», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Угальде выступает за «Спартак» с февраля 2024 года. В текущем сезоне на счету 22-летнего форварда 15 голов и 2 голевые передачи в 20 матчах за красно-белых. С 14 забитыми мячами костариканец возглавляет гонку бомбардиров РПЛ после 17 туров.

Ранее он в течение 3 сезонов играл в Нидерландах за «Твенте».

Манфред Угальде и&nbsp;Эсекьель Барко (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку. Угальде и Барко доведут Гончаренко до еще одного срыва

Источник: ФК Спартак
Манфред Угальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
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 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
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 Факел 17 2 8 7 11-24 14
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