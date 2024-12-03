«Спартак» вернулся в чемпионскую гонку. Угальде и Барко доведут Гончаренко до еще одного срыва
«Спартак» в последнем матче осенней части чемпионата России встретится с «Нижним Новгородом». Игра 18-го тура пройдет 7 декабря на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 14.00 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 13.50 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Нижний Новгород» 7 декабря 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.19, вероятность этого исхода — примерно 82%. Выигрыш гостей дан за 13.0 (5%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 6.40 (13%).
В первом круге красно-белые всухую обыграли «Нижний Новгород» на выезде (2:0). Вероятность непоражения (Х2) команды Виктора Гончаренко в предстоящей встрече оценена в 4.29.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство москвичей:
• 2:0 — за 5.00;
• 3:0 — за 6.00;
• 1:0 — за 6.40.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.30.
Рынок на обмен результативными ударами предложен с котировкой 2.32, опция «обе забьют — нет» идет за 1.56.
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«Спартак» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча РПЛ 7 декабря 2024 года
К последней игре осенней части сезона красно-белые неожиданно ворвались в чемпионскую гонку: выдали серию из пяти побед в РПЛ и воспользовались потерями лидеров. Несколько раз москвичи и сами отобрали очки у идущих выше команд — в двух последних турах разгромили «Локомотив» (5:2) и «Краснодар» (3:0), которому вообще нанесли первое поражение в сезоне. По итогу отставание от «Зенита» сократилось до пяти баллов, а сам «Спартак» запрыгнул на третью строчку.
«Если брать сегодняшний день, то «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку. Они проводят матчи на высоком уровне, а игра в Краснодаре тому подтверждение. «Спартак» был сильнее, плюс у них нашлись игроки, способные решить исход матча. У команды хорошее физическое состояние, есть стабильность в составе. Но важно, как «Спартак» проведет зимнюю паузу. Красно-белые включились в борьбу за лидерство, так что все шансы есть», — похвалил команду Деяна Станковича легендарный российский тренер Юрий Семин.
Красно-белые действительно показывают фантастическую игру — выиграли пять матчей подряд с общим счетом 16:2 и пропустили только от «Локомотива». Огненную форму набрал Манфред Угальде: в трех предыдущих турах наколотил восемь голов, а всего с 14 мячами возглавил таблицу бомбардиров РПЛ. Также он лидирует в топе по «гол+пас», а третье место в этом рейтинге занимает другой игрок «Спартака» Эсекьель Барко — у аргентинца 13 результативных действий (7+6). Москвичи действительно выступают результативно: в 17 матчах премьер-лиги настреляли 33 гола — это третий показатель после «Краснодара» (34) и «Зенита» (36).
«Нижний» бьется за непопадание в зону стыковых матчей — к предстоящей игре подошел на 12-й строчке, имея одинаковое количество очков с располагающимися ниже «Химками» (по 16). В прошлом туре нижегородцы со скандалом уступили «Ростову» (0:4) — после финального свистка главный тренер команды Виктор Гончаренко угрожал главному арбитру Яну Бобровскому, что было отражено в протоколе матча. Команда плохо держит оборону: пропустила 31 мяч в 17 играх — больше только у трех клубов.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — «Нижний Новгород»
У хозяев нет потерь. Гости не могут рассчитывать на травмированных полузащитников Константина Марадишвили и Мамаду Майга, а также на дисквалифицированных Николая Калинского и Хуана Боселли.
«Спартак» — «Нижний Новгород»: статистика личных встреч
Команды встречались не так давно — 27 октября красно-белые обыграли «Нижний Новгород» на выезде (2:0). В последних пяти очных матчах во всех турнирах «Спартак» оказался сильнее нижегородцев четыре раза.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Нижний Новгород»
В четырех из пяти последних туров красно-белые одержали сухие победы, при этом не пропустили от гораздо более серьезных соперников — ЦСКА (2:0) и «Краснодара» (3:0). Также в эту серию вошла победа над «Нижним Новгородом» (2:0). В нынешней форме красно-белые без больших проблем могут триумфально завершить осеннюю часть сезона. К тому же у команды Гончаренко есть проблемы с голами — лишь один забитый мяч в трех предыдущих встречах РПЛ. Вдобавок ей не помогут несколько основных футболистов.
Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и «обе забьют — нет» за 1.76.
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