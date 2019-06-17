"Уфа" расторгла контракт с защитником Патрашко

По обоюдному согласию сторон футбольный клуб "Уфа" расторг контракт с молдавским защитником Виктором Патрашко.



За молодежный состав ФК "Уфа" в сезонах 16/17 и 17/18 Виктор сыграл 26 матчей и забил один гол.



ФК "Уфа" желает Виктору успешного продолжения карьеры в "Шиннике"! pic.twitter.com/eiesnZRpvS