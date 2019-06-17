"Уфа" расторгла контракт с защитником Патрашко

"Уфа" расторгла контракт с молдавским защитником Виктором Патрашко, информирует пресс-служба клуба. Решение было принято по обоюдному согласию сторон.
За молодежный состав ФК "Уфа" 20-летний игрок провел 26 матчей и забил один гол.
- ФК "Уфа" желает Виктору успешного продолжения карьеры в "Шиннике"! - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
По обоюдному согласию сторон футбольный клуб "Уфа" расторг контракт с молдавским защитником Виктором Патрашко.– ФК УФА (@UfaFc) 17 июня 2019 г.
За молодежный состав ФК "Уфа" в сезонах 16/17 и 17/18 Виктор сыграл 26 матчей и забил один гол.
ФК "Уфа" желает Виктору успешного продолжения карьеры в "Шиннике"! pic.twitter.com/eiesnZRpvS
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