14:44 | Футбол — РПЛ

"Уфа" расторгла контракт с защитником Патрашко

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"Уфа" расторгла контракт с молдавским защитником Виктором Патрашко, информирует пресс-служба клуба. Решение было принято по обоюдному согласию сторон.

За молодежный состав ФК "Уфа" 20-летний игрок провел 26 матчей и забил один гол.

- ФК "Уфа" желает Виктору успешного продолжения карьеры в "Шиннике"! - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

 

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