Тренер «Сочи» Морено оштрафован на 300 тысяч рублей за критику судей в игре с «Краснодаром»

КДК РФС оштрафовал главного тренера «Сочи» Роберта Морено на 300 тысяч рублей за критику в адрес судей после матча 5-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:5). Быки забили все пять голов в большинстве — на 47-й минуте игры за две желтые карточки был удален защитник приморцев Марсело.

Морено назвал судейство позорным и заявил, что во втором тайме его команду «просто убили».

«Все, что связано со словом позор, является оскорблением, — приводит ТАСС слова главы КДК Артура Григорьянца. — В соответствии с дисциплинарным регламентом, поскольку запись не была отнесена к протоколу и за данное нарушение он не был удален, для первого раза предусмотрен штраф»

Морено принял участие в заседании по видеосвязи.

«Он признал вину, сказал, что на эмоциях допустил такое выражение, и принес извинения перед комитетом», — отметил Григорьянц.