КДК РФС оштрафовал тренера «Балтики» Талалаева за оскорбительный жест в матче с «Локомотивом»

КДК РФС оштрафовал на 50 тысяч рублей главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за оскорбительный жест в адрес игроков и официальных лиц «Локомотива» в матче 5-го РПЛ (1:1).

«Я поинтересовался, кто из игроков и официальных лиц видел этот жест, на что мы не получили ответ. Также был вопрос, почему вы считаете, что он был направлен в сторону «Локомотива». Тоже не получили ответа», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца ТАСС.

По словам Талалаева, его жест не носил оскорбительный характер, он заявил, что стряхивал крошку с руки, так как упал. Кроме того, специалист отметил, что данный жест относится к нему самому, «призывает дожимать».

«Мы не установили адресность жеста, поскольку он имел место быть, поэтому вынесли решение переквалифицировать на неспортивное поведение», — резюмировал Григорьянц.

Также по итогам заседания 52-летний специалист был оштрафован на 20 тысяч рублей за опоздание на интервью после игры.