Талалаев: «Иногда для достижения больших целей, нужно научиться сначала терпеть, а потом играть»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:2) в 3-м туре РПЛ.

«Иногда для достижения больших целей, нужно научиться сначала терпеть, а потом играть. Вот сегодня, на мой взгляд, была типичная игра команд из первой лиги. Было много борьбы, скоростей, а игры не так много. Сегодня мы дожали команду без слабых мест «Оренбург». Это заслуга моих футболистов и зрителей», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».

«Балтика» продлила серию без поражений в РПЛ до трех матчей — две победы и одна ничья. Команда Андрея Талалаева набрала 7 очков и занимает 3-е место в таблице чемпионата.

