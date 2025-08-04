Алеррандро прокомментировал свое празднование гола в матче с «Зенитом»

Форвард ЦСКА Алеррандро прокомментировал свой гол в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

25-летний бразилец отметил гол, бросив виртуальную гранату.

«Я много лет праздную голы в этом ключе. Ничего в нем нет — считаю, что это интересно. Всегда праздную голы так. Никакого значения оно не несет», — приводит слова Алеррандро ТАСС.

Алеррандро перешел в ЦСКА в феврале 2025 года. На его счету один гол в 12 матчах за московский клуб.