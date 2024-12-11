Бышовец: «Проблемы судейства — это болезнь, которая требует жестких решений»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец раскритиковал работу судей в РПЛ.

«Без ошибок можно определить худшего игрока чемпионата России на футбольном поле — это наши судьи. Я еще на собственном опыте сталкивался с ними, но не позволяя себе сбиваться на полемику, понимая, что это проблема, которая создает много неудобств. Тут будто дело даже не в качестве, а в предсказуемости их решений. Предсказуемость судейства, особенно в отдельных матчах, не позволяет нам развиваться. Проблемы судейства — это болезнь, которая требует жестких решений», — цитирует Бышовца Legalbet.

В начале ноября РФС отстранил арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей РПЛ и других соревнований под эгидой организации до конца сезона-2024/25. Он нарушил дисциплинарный кодекс судьи и инспектора, сделав публичные комментарии в соцсетях.