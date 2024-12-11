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Сегодня, 16:30

Макгиди оценил перспективы Угальде заиграть в чемпионате Англии: «Потенциал точно есть»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Микеле Антонов
Корреспондент
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Манфред Угальде.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» оценил перспективы нападающего красно-белых Манфреда Угальде перейти в клуб английской премьер-лиги.

— Думаю, Угальде вполне способен заиграть в Англии. Но есть ситуации, не связанные напрямую с футболом. Я вижу тут возможные проблемы в вопросе покупки английским клубом игрока из чемпионата России. Кто-то может выступать против этого из-за политической ситуации или из-за возможных последующих санкций. Еще не было примеров покупки футболиста в АПЛ напрямую из РПЛ, так что прогнозировать сложно... Потенциал у этого парня точно есть.

Нам сложно сегодня оценить уровень российской лиги, ведь клубы не выступают в еврокубках, в отличие от украинских команд. Что касается габаритов Угальде, Месси тоже был маленького роста, что не помешало ему стать лучшим. Похож ли он на Агуэро? В плане движений, манеры игры — да. Но чтобы стать как Агуэро, нужно пройти очень большой путь, — сказал Макгиди «СЭ».

Угальде выступает за красно-белых с февраля 2024 года. За 18 матчей в этом чемпионате России 22-летний костариканец забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 9 миллионов евро.

Эйден Макгиди, Валерий Карпин, Унаи Эмери. «Челоянц принес сумку, набитую деньгами, и бросил ее на стол. Комбаровы начали делить премиальные». Мощное интервью Макгиди

Манфред Угальде
Эйден Макгиди
ФК Спартак (Москва)
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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