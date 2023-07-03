Фоменко о словах Карпина: «Радоваться серебру — нормально. Вот уже два сезона радуемся»

Помощник главного тренера ЦСКА Олег Фоменко отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина о медалях чемпионата России.

«По мне радоваться серебру — нормально. Вот уже два сезона радуемся! — приводит слова Фоменко Sport24.

Ранее Карпин заявил, что серебряные и бронзовые медали РПЛ — просто строчка в «Википедии».

Фоменко вместе с Владимиром Федотовым во второй раз подряд завоевали серебряные медали РПЛ: в сезоне-2021/22 они заняли второе место в качестве тренеров «Сочи».