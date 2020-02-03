Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» на Кубке «Париматч Премьер». В первом туре турнира сербская команда сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1), а красно-белые победили «Ростов» (2:1).

— «Локомотиву» уже забил. «Ростов» меня не интересует, а «Спартаку» обязательно постараюсь забить как минимум один.

Зоран Тошич пообещал забить «Спартаку» в Дохе pic.twitter.com/4SJWvKeKm8 — СЭ Футбол (@se_football) February 2, 2020

— В своем нынешнем клубе вы в 32 года уже как ветеран. Чем живет нынешний «Партизан»?

— На данный момент у «Партизана» одна из самых сильных команд за последние 15-20 лет. Собрали хороших футболистов, идем на втором месте. Конечно, бывают финансовые проблемы, но руководство клуба успевает закрывать все эти вопросы. У «Партизана», как и у ЦСКА, большой потенциал. Много молодых талантливых футболистов. Мы это доказали в Европе. Нам не хватило двух минут, чтобы пройти в плей-офф Лиги Европы. Едва не выиграли у АЗ, который наступает на пятки «Аяксу». Уже в Дохе в первом матче достойно сыграли с участником Лиги чемпионов, у нас еще достаточно времени, чтобы себя проявить.

Зоран Тошич: «Влюбился в Москву. Может, вернусь в ЦСКА как тренер»