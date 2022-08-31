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Сегодня, 13:01

«Торпедо» подпишет контракт с защитником «Чукаричек»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Боян Роганович (справа).
Фото Global Look Press

По информации «СЭ», «Торпедо» в ближайшее время подпишет контракт с левым защитником клуба «Чукарички» черногорцем Бояном Рогановичем.

Контракт 21-летнего игрока с клубом действует до лета 2025 года.

В текущем сезоне он провел 10 матчей за «Чукарички» и отдел 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

ФК Торпедо (Москва)
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