«Торпедо» подпишет контракт с защитником «Чукаричек»

По информации «СЭ», «Торпедо» в ближайшее время подпишет контракт с левым защитником клуба «Чукарички» черногорцем Бояном Рогановичем.

Контракт 21-летнего игрока с клубом действует до лета 2025 года.

В текущем сезоне он провел 10 матчей за «Чукарички» и отдел 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.