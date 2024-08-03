Бразильский защитник «Химок» Ориньо о бане: «Для меня это отличный способ восстановления»

Защитник «Химок» Ориньо в разговоре с «СЭ» поделился мнение о русской бане.

«Я знаком с русской баней. В Бразилии они тоже есть. У нас с Денисом Глушаковым в этом есть общий интерес. Иногда хожу с ним в баню. Конечно, он более опытный в этом деле, поэтому может дольше просидеть там. Для меня баня это отличный способ восстановления», — сказал Ориньо «СЭ».

Ориньо перешел в «Химки» из «Родины» этим летом. В этом сезоне он провел 3 матча и не отличился результативными действиями.