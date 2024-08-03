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Сегодня, 13:33

Бразильский защитник «Химок» Ориньо о бане: «Для меня это отличный способ восстановления»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Химок» Ориньо в разговоре с «СЭ» поделился мнение о русской бане.

«Я знаком с русской баней. В Бразилии они тоже есть. У нас с Денисом Глушаковым в этом есть общий интерес. Иногда хожу с ним в баню. Конечно, он более опытный в этом деле, поэтому может дольше просидеть там. Для меня баня это отличный способ восстановления», — сказал Ориньо «СЭ».

Ориньо перешел в «Химки» из «Родины» этим летом. В этом сезоне он провел 3 матча и не отличился результативными действиями.

ФК Химки
Ориньо
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Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
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США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
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