Томас Цорн рассказал, как на «Спартаке» отразился вылет из Лиги Европы

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, как на команде отразился вылет из Лиги Европы. Красно-белые дважды проиграли «Браге» в 4-м отборочного раунде Лиги Европы.

— На вашем восприятии тренера сказался вылет из Лиги Европы?



— Вылет из еврокубков не может никого устраивать. Главный минус — это финансы, пресловутый упущенный доход. Что касается Кононова, то ничего не изменилось. У нас есть тренер, он нас устраивает. Ему совсем недавно привезли последнего футболиста, ребята должны сыграться, посмотрим, какой импульс Олег Георгиевич даст команде. В какой-то мере позитивным фактором для развития новой команды может оказаться менее насыщенный календарь. У команды будет время найти себя, у тренера — проверить свои идеи.

— То есть проиграли «Браге», Кононов приходит и слышит, что для его перспектив поражение не сыграло роли.

— Для перспектив Кононова в «Спартаке» поражение от «Браги» роли не сыграло. У него не было возможности задействовать некоторых новичков, не было возможности полноценно воплотить свои идеи за такой короткий и очень интенсивный отрезок — команда готовилась от матча к матчу.

— Вариантов, чтобы закрыть трансфер Тила и Ларссона до старта в Лиге Европы, не было?

— Нет. Когда мы дошли до определенной стадии переговоров, когда мы были готовы их взять, оба уже сыграли в Лиге Европы. АЗ с самого начала сказал, что им принципиально важно, чтобы Тил помог в квалификации Лиги Европы.



— То есть для вас фактор их неучастия в Лиге Европы не был существенным?

— Не был, мы берем ребят на долгий срок, с перспективой. Не на два, не на четыре матча квалификации. Все-таки мы мыслим дальше. И наша цель — решить с новым составом задачу выхода в групповой раунд Лиги чемпионов. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна — здесь