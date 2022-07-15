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Томас Цорн рассказал, что думает о будущем Камано и Бориса Ротенберга в «Локомотиве»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что форвард Франсуа Камано не планирует покидать клуб. Он также поделился мнением о будущем Бориса Ротенберга в команде.

«Камано — важная часть команды, не собираемся его продавать. Что будет, сказать не могу, это ликвидный игрок. На выход мы вообще трансферов не планируем.

Мы общаемся с Борисом Ротенбергом, находим общий язык. Есть желание его задействовать в клубе. Этот процесс продлится еще неделю-другую», — заявил Цорн.

Контракт 26-летнего Камано с «Локомотивом» действует до лета 2024 года. В минувшем сезоне нападающий забил 3 гола в 21 матче и отдал 1 результативную передачу.

Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года. За шесть лет Борис принял участие лишь в 17 матчах, пропустив большую часть времени из-за травм.

Борис Ротенберг-младший
Франсуа Камано
ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
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