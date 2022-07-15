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Наумов — о Баринове: «Лучше бы ему реализовывать себя в Европе. Время пришло»

Наумов поделился мнением о будущем Дмитрия Баринова
Читать «СЭ» в

Экс-президент «Локомотива», футбольный функционер Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем Дмитрия Баринова.

«Лучше бы ему реализовывать себя в Европе. Я думаю, время пришло. В нашем футболе он на ведущих ролях. Поэтому, конечно, ему надо пробовать себя в Европе. Но если нет предложения от хорошего клуба, то надо играть в России и доказывать, что он сильный игрок. Тогда будут предложения. А идти в клуб-середнячок для него нет смысла», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал об интересе со стороны «Валенсии».

В прошедшем сезоне Баринов принял участие в 30 матчах за «Локомотив» во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Дмитрий Баринов
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