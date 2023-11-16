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Терехин: «Тюкавин мог бы поиграть за 2DROTS, это было бы интересно»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин рассказал, что некоторые игроки могли бы поменяться командами во время товарищеского матча между «Динамо» и 2DROTS из Медиалиги.

«Подобные матчи — это больше шоу для зрителей. Хочется, чтобы команды позабивали друг другу побольше голов, пофотографировались, порадовались и обошлись без травм. Может быть и 5:5, и 6:6 или 7:7. Люди приходят на стадион ради голов, а не ради каких-то унылых нулей. В таких матчах не зазорно сыграть вничью или даже проиграть. Можно делать все, что хочешь. И повеселить публику, взорвать медиапространство. Было бы неплохо даже обменяться футболистами. Кто-то из динамовцев сыграл бы за 2DROTS и наоборот. К примеру, Константин Тюкавин мог бы поиграть чуть-чуть за «Динамо» и чуть-чуть за блогеров. Это было бы интересно!» — приводит «РБ Спорт» слова Терехина.

Матч «Динамо» — 2DROTS состоится в субботу, 18 ноября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-terehin-tyukavin-mog-by-poigrat-za-2drots/
Олег Терехин
ФК 2Drots
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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