Личка: «Тюкавин заслужил вызов в сборную? Лучше, что он остался со мной»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос «СЭ», заслужил ли нападающий Константин Тюкавин вызова в сборную России.

«Это вопрос Карпину. Мне лучше, что он остался со мной. Я доволен тем, что его контракт с «Динамо» продлен», — сказал Личка «СЭ».

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провел 19 матчей за бело-голубых, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.

20 ноября сборная России в Волгограде сыграет против Кубы. Началоматча — в 19.30 по московскому времени.