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Талалаев не согласен с тем, что главные тренеры «Спартака» работают под особым стрессом

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» не согласился с тем, что главные тренеры красно-белых работают под особым стрессом.

— Возвращаясь к «Спартаку» — глядя на то, что творится вокруг Станковича, да любого тренера красно-белых, вы бы когда-нибудь хотели работать с этой командой при таком давлении? Или предпочитаете больше спокойствия и доверия, чем постоянное пребывание в кратере вулкана?

— Вообще не понимаю, о каком давлении речь. Я два с половиной года отработал в «Ахмате». Вот это — давление. А о «Спартаке» это придумывается. Нужно просто договориться на берегу о правилах и не нарушать их. В спортивной раздевалке может быть только один хозяин, как в берлоге может быть один медведь. Когда кто-то другой начинает тянуть одеяло в свою сторону, ни к чему хорошему это не приведет. Посмотрите на «Пари НН» — кто там только не делает заявления. А бедный тренер должен все это расхлебывать.

По-моему, все в жизни просто — по крайней мере, мой опыт это подсказывает. Если люди соблюдают договоренности и каждый профессионально занимается своим делом, то успех будет. А если люди не выполняют свои обязанности и лезут в полномочия других — это, как правило, приводит к неуспеху.

Андрей Талалаев.«В «Балтике» нет бразильцев. Пока не нашли такого, кто смог бы справиться с нашей работой». Интервью Андрея Талалаева
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Андрей Талалаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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