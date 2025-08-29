Талалаев не согласен с тем, что главные тренеры «Спартака» работают под особым стрессом

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» не согласился с тем, что главные тренеры красно-белых работают под особым стрессом.

— Возвращаясь к «Спартаку» — глядя на то, что творится вокруг Станковича, да любого тренера красно-белых, вы бы когда-нибудь хотели работать с этой командой при таком давлении? Или предпочитаете больше спокойствия и доверия, чем постоянное пребывание в кратере вулкана?

— Вообще не понимаю, о каком давлении речь. Я два с половиной года отработал в «Ахмате». Вот это — давление. А о «Спартаке» это придумывается. Нужно просто договориться на берегу о правилах и не нарушать их. В спортивной раздевалке может быть только один хозяин, как в берлоге может быть один медведь. Когда кто-то другой начинает тянуть одеяло в свою сторону, ни к чему хорошему это не приведет. Посмотрите на «Пари НН» — кто там только не делает заявления. А бедный тренер должен все это расхлебывать.

По-моему, все в жизни просто — по крайней мере, мой опыт это подсказывает. Если люди соблюдают договоренности и каждый профессионально занимается своим делом, то успех будет. А если люди не выполняют свои обязанности и лезут в полномочия других — это, как правило, приводит к неуспеху.