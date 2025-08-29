Источник: Морено может быть уволен из «Сочи» в сентябрьскую паузу

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено может покинуть свой пост в сентябре, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, в сочинском клубе планируют расстаться с 47-летним испанцем в паузу на игры сборных, если удастся решить вопрос о неустойке. Контракт Морено рассчитан до лета 2027 года.

Основными кандидатами на замену Морено являются Игорь Осинькин и Олег Василенко.

Морено возглавляет «Сочи» с декабря 2023 года. В текущем сезоне команда не одержала ни одной победы в РПЛ и с одним очком занимает последнее место в турнирной таблице.