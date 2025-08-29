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Жерсон: «Мне еще нужно работать, чтобы вернуть свою лучшую форму»

Руслан Минаев

Полузащитник «Зенита» Жерсон рассказал, что еще далек от своей оптимальной формы.

«Еще не близок. Я не в идеальном состоянии, это видно, но надеюсь достичь его как можно скорее. Когда ты долго играешь в очень интенсивном ритме, потом резко останавливаешься, после чего снова возвращаешься к работе, то набор кондиций занимает время. Но я скоро вернусь, вот увидите, я упорно тружусь, чтобы как можно быстрее показать все, на что способен. Я футболист, который за последние шесть или двенадцать месяцев провел больше всех матчей в мире, так ведь? Поэтому мне нужно еще поработать и как следует восстановиться, чтобы на сто процентов вернуть свою лучшую форму», — цитирует Жерсона пресс-служба клуба.

28-летний бразилец провел за «Зенит» 6 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: ФК Зенит
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Жерсон
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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 4
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