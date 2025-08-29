Жерсон: «Мне еще нужно работать, чтобы вернуть свою лучшую форму»

Полузащитник «Зенита» Жерсон рассказал, что еще далек от своей оптимальной формы.

«Еще не близок. Я не в идеальном состоянии, это видно, но надеюсь достичь его как можно скорее. Когда ты долго играешь в очень интенсивном ритме, потом резко останавливаешься, после чего снова возвращаешься к работе, то набор кондиций занимает время. Но я скоро вернусь, вот увидите, я упорно тружусь, чтобы как можно быстрее показать все, на что способен. Я футболист, который за последние шесть или двенадцать месяцев провел больше всех матчей в мире, так ведь? Поэтому мне нужно еще поработать и как следует восстановиться, чтобы на сто процентов вернуть свою лучшую форму», — цитирует Жерсона пресс-служба клуба.

28-летний бразилец провел за «Зенит» 6 матчей и не отметился результативными действиями.