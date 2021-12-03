Шунин рассказал, как изменил свое поведение из-за требований Шварца

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о роли капитанства, а также отметил, что не всегда правильно ругать за ошибку.

— Ты капитан клуба. Какие вопросы приходится решать?

— Вектор общения в команде задает в том числе главный тренер. Раньше были моменты, когда я повышал голос, мог высказать в жесткой форме, если кто-то недорабатывал. Шварц же старается решать каждую ситуацию через позитив. Требует от игроков, но не прибивает их. Я вижу этот посыл и чуть поменял свое отношение. Если будешь предъявлять постоянно молодым парням, они воспримут не так, как опытные игроки. Могут обидеться, замкнуться, у них вообще не пойдет игра. К ним нужен особый подход, более аккуратный. Лучше подойти и поговорить один на один в перерыве матча или на тренировке. Например, кто-то не пошел в борьбу или убрал ноги, сказать: «Слушай, ты здесь не пошел в борьбу. Это неправильно, что думаешь?» И это работает.

— Бытует мнение, что ты мягкий человек. Сам считаешь себя таким, и не мешает ли это делу, когда надо кого-то встряхнуть?