Шунин рассказал, как изменил свое поведение из-за требований Шварца
Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о роли капитанства, а также отметил, что не всегда правильно ругать за ошибку.
— Ты капитан клуба. Какие вопросы приходится решать?
— Вектор общения в команде задает в том числе главный тренер. Раньше были моменты, когда я повышал голос, мог высказать в жесткой форме, если кто-то недорабатывал. Шварц же старается решать каждую ситуацию через позитив. Требует от игроков, но не прибивает их. Я вижу этот посыл и чуть поменял свое отношение. Если будешь предъявлять постоянно молодым парням, они воспримут не так, как опытные игроки. Могут обидеться, замкнуться, у них вообще не пойдет игра. К ним нужен особый подход, более аккуратный. Лучше подойти и поговорить один на один в перерыве матча или на тренировке. Например, кто-то не пошел в борьбу или убрал ноги, сказать: «Слушай, ты здесь не пошел в борьбу. Это неправильно, что думаешь?» И это работает.
— Бытует мнение, что ты мягкий человек. Сам считаешь себя таким, и не мешает ли это делу, когда надо кого-то встряхнуть?
— Мне интересно, а чьё это мнение? Я думаю, все неоднократно видели, что я кричу или ругаюсь на кого-то. На поле никакой мягкости быть не может, все только по делу, игровой подсказ. Но, повторюсь, не всегда правильно ругать, если кто-то ошибся. Он же сам понимает, что накосячил. Сидит, например, этот футболист на траве — если еще пять партнеров подбегут и начнут орать, правильно ли это будет? Начнет он играть лучше? Я думаю, вряд ли. В этой ситуации сильный не тот, кто подойдет и укажет на ошибку, а тот, кто поддержит и даст руку. И дело здесь не в мягкости, а в пользе для команды и игрока.
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