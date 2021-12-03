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Шунин рассказал, как изменил свое поведение из-за требований Шварца

12:45
Сандро Шварц. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сандро Шварц. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о роли капитанства, а также отметил, что не всегда правильно ругать за ошибку.

Антон Шунин. «Блин, такой путь пройден. Верю, что реально бороться за золото». Шунин — о «Динамо», сборной, Карпине, Дзюбе и новом контракте

— Ты капитан клуба. Какие вопросы приходится решать?

— Вектор общения в команде задает в том числе главный тренер. Раньше были моменты, когда я повышал голос, мог высказать в жесткой форме, если кто-то недорабатывал. Шварц же старается решать каждую ситуацию через позитив. Требует от игроков, но не прибивает их. Я вижу этот посыл и чуть поменял свое отношение. Если будешь предъявлять постоянно молодым парням, они воспримут не так, как опытные игроки. Могут обидеться, замкнуться, у них вообще не пойдет игра. К ним нужен особый подход, более аккуратный. Лучше подойти и поговорить один на один в перерыве матча или на тренировке. Например, кто-то не пошел в борьбу или убрал ноги, сказать: «Слушай, ты здесь не пошел в борьбу. Это неправильно, что думаешь?» И это работает.

— Бытует мнение, что ты мягкий человек. Сам считаешь себя таким, и не мешает ли это делу, когда надо кого-то встряхнуть?

— Мне интересно, а чьё это мнение? Я думаю, все неоднократно видели, что я кричу или ругаюсь на кого-то. На поле никакой мягкости быть не может, все только по делу, игровой подсказ. Но, повторюсь, не всегда правильно ругать, если кто-то ошибся. Он же сам понимает, что накосячил. Сидит, например, этот футболист на траве — если еще пять партнеров подбегут и начнут орать, правильно ли это будет? Начнет он играть лучше? Я думаю, вряд ли. В этой ситуации сильный не тот, кто подойдет и укажет на ошибку, а тот, кто поддержит и даст руку. И дело здесь не в мягкости, а в пользе для команды и игрока.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54

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Константин Алексеев все материалы автора

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