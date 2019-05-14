Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в коме

Екатерина Бобкова, основной свидетель по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева выпала из окна в Праге (Чехия). Она серьезно пострадала и была введена в искусственную кому врачами.

- Упала из окна, находясь в Праге, - приводит Агентство городских новостей "Москва" слова источника, знакомого с ситуацией. - Состояние у нее критическое. Сделали несколько операций и сейчас ее ввели в состояние искусственной комы. Насколько я понимаю, сейчас родственники объявили сбор средств. Другими деталями я пока не располагаю.

Кокорин и Мамаев с 10 октября 2018 года находятся в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая первый был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, а второй - к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован до 18 мая.

По информации телеграм-канала Baza, девушка не выпала из окна после того, как потянулась за сигаретой и не удержалась.

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале