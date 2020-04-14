Супруга Малафеева осталась без одежды. Пикантная версия модного челленджа

Супруга бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева Екатерина опубликовала в Instagram видео их участия в челлендже в парном переодевании. Его суть его заключается в записи смешных парных роликов, где после короткого выключения света нужно поменяться одеждой.

— Малафеевы на изоляции, шла четвертая неделя, — подписала Екатерина Малафеева видео, на котором она после переодевания осталась без верхней части одежды и прикрылась мячами.