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Супруга Малафеева осталась без одежды. Пикантная версия модного челленджа

12:47
Екатерина и Вячеслав Малафеевы. Фото Instagram
Екатерина и Вячеслав Малафеевы. Фото Instagram
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Супруга бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева Екатерина опубликовала в Instagram видео их участия в челлендже в парном переодевании. Его суть его заключается в записи смешных парных роликов, где после короткого выключения света нужно поменяться одеждой.

— Малафеевы на изоляции, шла четвертая неделя, — подписала Екатерина Малафеева видео, на котором она после переодевания осталась без верхней части одежды и прикрылась мячами.

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