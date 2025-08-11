Суперкомпьютер Opta назвал ЦСКА и «Локомотив» фаворитами на победу в РПЛ после четырех туров

Суперкомпьютер статистической платформы Opta Sports оценил шансы клубов на победу в РПЛ, сообщается в Telegram-канале сервиса.

Наиболее высоко оценили вероятность чемпионства ЦСКА — 25%. У «Локомотива» — 24,6%. На третьем месте среди предполагаемых фаворитов расположился «Зенит» — 21,2%.

Вероятность победы в чемпионате «Краснодара» в Opta оценили в 19,6%, а московских «Динамо» и «Спартака» — в 3,7% и 2,9% соответственно.

После четырех туров РПЛ сезона-2025/26 лидирует «Локомотив» (12 очков), далее идут «Краснодар» (9) и «Крылья Советов» (8).

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.