11 августа, 13:40

Суперкомпьютер Opta назвал ЦСКА и «Локомотив» фаворитами на победу в РПЛ после четырех туров

Павел Лопатко

Суперкомпьютер статистической платформы Opta Sports оценил шансы клубов на победу в РПЛ, сообщается в Telegram-канале сервиса.

Наиболее высоко оценили вероятность чемпионства ЦСКА — 25%. У «Локомотива» — 24,6%. На третьем месте среди предполагаемых фаворитов расположился «Зенит» — 21,2%.

Вероятность победы в чемпионате «Краснодара» в Opta оценили в 19,6%, а московских «Динамо» и «Спартака» — в 3,7% и 2,9% соответственно.

После четырех туров РПЛ сезона-2025/26 лидирует «Локомотив» (12 очков), далее идут «Краснодар» (9) и «Крылья Советов» (8).

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: Opta
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
  • АйЯЯйКиН-СССР

    Какая умная железяка... Увидела пару знакомых названий и выдала вердикт:joy::joy::joy:

    11.08.2025

  • sdf_1

    Интересно: Какие клубы называл суперкомпьютер Opta фаворитами на победу в РПЛ после четырех туров прошлого сезона? Ведь только сравнением ожиданий с реальностью можно понять: суперкомпьютер Opta действительно суперкомпьютер или это обычный планшет?

    11.08.2025

  • shpasic

    а в прошлом году после четырёх туров, кого называл фаворитом суперкомпьютер ?pta?

    11.08.2025

  • Спринт

    Некий якобы "суперкомпьютер" на уровне горе-спецуриков некогда спортивной газетёнки. Только такие дилетанты делают некие "глобальные выводы", апосля 13,333% от числа всех матчей чемпионата.

    11.08.2025

  • Fanatico

    после того во что превратился яндекс , да и все остальные, все эти новые технологии вызывают только жуткое омерзение и отвращение

    11.08.2025

  • hovawart645

    Прочёл заголовок - и понял, что я не глупее супер-компьютера!)

    11.08.2025

    • Жуков назвал разумным возможное введение потолка зарплат в РПЛ

    Гаджиев: «Спартак» — это «Спартак». А за «Зенит» болеет Санкт-Петербург, один город в мире, и все»
