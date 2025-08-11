Жуков назвал разумным возможное введение потолка зарплат в РПЛ
Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» высказался о возможном введении потолка зарплат в РПЛ.
«Потолок зарплат в большом количестве стран применяется. В этом есть разумные предпосылки, потому что действительно выравниваются шансы команд. Это еще больше обострит борьбу в нашем чемпионате, хотя она и сейчас достаточно острая. И пока в турнирной таблице лидируют команды, у которых меньшее количество иностранцев в составе», — сказал Жуков «СЭ».
11 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что Министерство спорта намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.
Новости