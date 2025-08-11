Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

11 августа, 13:35

Жуков назвал разумным возможное введение потолка зарплат в РПЛ

Константин Белов
Корреспондент

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» высказался о возможном введении потолка зарплат в РПЛ.

«Потолок зарплат в большом количестве стран применяется. В этом есть разумные предпосылки, потому что действительно выравниваются шансы команд. Это еще больше обострит борьбу в нашем чемпионате, хотя она и сейчас достаточно острая. И пока в турнирной таблице лидируют команды, у которых меньшее количество иностранцев в составе», — сказал Жуков «СЭ».

11 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что Министерство спорта намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
Александр Жуков
Читайте также
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Министр обороны Израиля исключил создание палестинского государства
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
В «Ростелекоме» сообщили о сбое в работе интернета из-за аварии
В МВД предупредили о новом мошенничестве с фальшивыми выплатами ветеранам труда
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Именно!Чтоб не "получали",а "зарабатывали"!

    12.08.2025

  • lenin.vowa2018

    причина в том что в стране очень плохо с воспитанием молодых ФУТБОЛИСТОВ. Батраков и Кисляк - это исключения, подтверждающие правило. Наши игроки уезжают на Запад, и даже лучшие, типа Кузяева или Головина с Сафоновым - видно, что там таких - пруд пруди! А у нас это - звезды! И вот в Ростовах и Балтиках играют бревна, которые ВЫНУЖДЕНЫ брать свое самоотверженностью, силовой игрой, а мы ещё и восхищаемся костоломной игрой Балтики, где Мендель с Бивеевым выходят не играть в футбол, а рубить всех кто оказался рядом! И таких - в каждой команде полно! А судьи это поощряют, им дана такая команда, иначе бы на поле после первого тайма не оставалось бы в основном русских игроков. Противно, что клубы вдобавок и из-за границы привозят таких же костоломов. Техничным типа Барко костоломы быстро дают понять, что им тут не место.

    11.08.2025

  • lenin.vowa2018

    мне особенно противно что больным детям просим старушек по 100 рублей из пенсии отправлять, а десятки миллионов так нужных стране долларов ГОСУДАРСТВЕННАЯ организация Газпром тратит на эту черную дыру Зенит!

    11.08.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Значит их завалили деньгами,что некуда девать.А не хочешь-систему штрафов за плохую игру!

    11.08.2025

  • lenin.vowa2018

    посмотри на последние результаты в группах ЛЧ, лет пять или шесть - одни последние места в группе. Причем пpocepы ЦСКА и Зенита Ференцварошам и болгарам с голландцами всяким. Из группы ЛЧ вышел Спартак, после ничьей с Ливерпулем, могли бы и в ЛЧ пройти дальше вместо Ливерпуля!!!, но ему же проиграли 7-1. Кто бы тогда стал победителем ЛЧ того года вместо Ливерпуля? :yum:

    11.08.2025

  • lenin.vowa2018

    это всегда было, есть и будет. Называется система бонусов. Премии за голы, победы, передачи, сухие игры вратарей, ТТД и т.д.

    11.08.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Зарплата ДОЛЖНА ЗАВИСЕТЬ ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ!Можно премии по итогам года в зависимости от места!Создать стимул!

    11.08.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    А что мы выиграли за 17 лет,когда началась гонка зарплат?Забудьте это слово -выиграли!Полный развал футбола в стране!!!

    11.08.2025

  • Filin63

    Наконец то додумались. А то сидят на скамейке и получают миллионы.

    11.08.2025

  • rafael2005

    В первенстве водокачки да действительно борьба обостриться, а в еврокубках будем сосать. Правильно говорил классик у России две беды, дураки и дороги

    11.08.2025

  • zg

    Да причем тут потолок!Наши ногомячисты просто должны получать соответственно тому,как играют,а играют они слабее условных сербов,шотландцев и тд,а у тех зарплата ой как ниже!

    11.08.2025

  • Sehrgut

    Да просто НЕПОНЯТНО ЗА ЧТО, ЗА КАКУЮ ПРОВИННОСТЬ ГРАБЯТ СТАРИКОВ, БАБУЛЬ И ДЕДУЛЬ, ВЫДАВАЯ СОТНИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА КРИВОНОГИХ!!! СКОЛЬКО БОЛЬНИЦ :hospital: БЕЗПЛАТНЫХ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ МОЖНО БЫЛО БЫ ПОСТРОИТЬ, КТО НИБУДЬ СЧИТАЛ???

    11.08.2025

    • Абаскаль сравнил Батракова с Малкомом и Промесом

    Суперкомпьютер Opta назвал ЦСКА и «Локомотив» фаворитами на победу в РПЛ после четырех туров
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости