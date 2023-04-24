Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:33

Стипиди: «В матче «Спартак» — «Краснодар» нет фаворита. Кто победит, я не знаю»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Функционер и селекционер Павел Стипиди рассказал о своих ожиданиях от матча 24-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар».

«Встретятся две команды, показывающие интересный футбол. И там, и там достаточно много молодых амбициозных футболистов. Поэтому нет фаворита в этом матче. Кто победит, я не знаю. Скорее всего, тот, кто забьет первым, но не факт. Кто мог предсказать, что в кубковом матче «Краснодар» — «Крылья Советов» самарцы сравняют счет? Но «Краснодар», можно сказать, сам забил себе два мяча. Это говорит о том, что у него нет на сегодняшний день защитников в центре и с краю, которые могли бы играть в правильный и умный футбол. Я не говорю, что у «Крыльев» плохая команда. Наоборот, она хорошая, тоже с молодыми футболистами и с приличным тренером. Уверен, Осинькин все прекрасно понимает», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

Матч между командами пройдет 24 апреля в 19.00 по московскому времени. На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России (45 очков). «Краснодар» идет на 7-й позиции (38 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005098406_pavel_stipidi_v_matche_spartak__krasnodar_favorita_net
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Немедленно несите носилки! Он умрет». Кошмар канадского вратаря: кровь била ручьем на лед
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону
Посла КНР в Париже просят объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Посол Китая во Франции Лю Шайе признал Крым российским
ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
FT: Зеленский опасается, что мобилизация не спасет ВСУ от провала контрнаступления
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Футболист «Краснодара» Черников из-за травмы головы выбыл до конца сезона
«Зенит» ищет замену бразильцу Клаудиньо в Европе
Бородюк считает, что вся интрига за выживание в РПЛ еще впереди
Каманцев примет участие в общем собрании клубов РПЛ
Деменко считает, что в матче «Спартак» — «Краснодар» нет фаворита
Сафонов: «Ожидаю тяжелый матч со «Спартаком», так как соперник вылетел из Кубка и захочет исправиться»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КДК РФС рассмотрит действия Корниленко в адрес арбитров после матча с «Пари НН»

Футболист «Краснодара» Черников из-за травмы головы выбыл до конца сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости