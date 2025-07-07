Корнеев — о Жерсоне в «Зените»: «25 миллионов? Его же не из АЕК берут»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает, что полузащитник Жерсон усилит сине-бело-голубых.

— По словам Александра Медведева, «Зенит» закрывает сделку по Жерсону из «Фламенго». Реальное усиление?

— Да, реальное. Его статистика выглядит на должном уровне. Но несколько моментов в матче с «Баварией» на клубном чемпионате мира меня все же насторожили. В ряде эпизодов он просто бросал играть, выключался. Надеюсь, это всего лишь редкие исключения из правил.

— По функционалу это второй Вендел или Клаудинью?

— Скорее Вендел.

— 25 миллионов за него не многовато?

— Это вообще-то ведущий игрок «Фламенго», а не АЕК...