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Станет ли сезон-2019/20 худшим для «Спартака»? Очень вероятно

11 июля 2020, 23:01
11 июля. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0. Красно-белые не могут победить в пятой встрече подряд. Фото ФК «Спартак»
11 июля. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0. Красно-белые не могут победить в пятой встрече подряд. Фото ФК «Спартак»
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В матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» проиграл на выезде «Сочи» со счетом 0:1 и опустился на десятое место в турнирной таблице.

Субботняя неудача оказалась для красно-белых уже 13-й в нынешнем чемпионате. Только в сезоне-2003, когда командой последовательно руководили Олег Романцев, Андрей Чернышов и Владимир Федотов, москвичи уступали чаще — 14 раз. Правда, для повторения и даже ухудшения антирекорда у Доменико Тедеско (на трибуне) и Андреаса Хинкеля на тренерской скамейке есть еще две игры — дома с «Ахматом» и в Казани с «Рубином».

Потеря очков в этих встречах сделает возможным еще один рекорд со знаком «минус». В том самом провальном чемпионате-2003 спартаковцы финишировали десятыми с 36 очками в активе. Даже два очка в последних турах гарантируют красно-белым и место за пределами десятки (а такое случалось только 1972 и 1976 (и весной и осенью) годах, и худшее наполнение турнирной копилки (35 очков).

Наконец, еще одного антирекорда «Спартак» сможет избежать только чудом. В 28 турах москвичи забили всего-навсего 30 голов — на шесть меньше, чем в прошлом, самом бедном на голы чемпионате. А значит 15 и 22 июля от красно-белой атаки нужно ждать семи голов. Похоже, рекорд состоится. (Кирилл Бурдаков)

Сезоны, в которых «Спартак» проигрывал десять и более раз

Сезон

Тренер

И

В

Н

П

М

О

Место

2003

Олег Романцев, Андрей Чернышов, Владимир Федотов

30

10

6

14

38-48

36

10-е

2019/20

Олег Кононов, Сергей Кузнецов, Доменико Тедеско

28

9

6

13

30-32

33

10-е

2004

Невио Скала, Александр Старков

30

11

7

12

43-44

40

8-е

2011/12

Валерий Карпин

44

21

12

11

68-48

75

2-е

2013/14

Валерий Карпин, Дмитрий Гунько

30

15

5

10

46-36

50

6-е

2014/15

Мурат Якин

30

12

8

10

42-42

44

6-е

2015/16

Дмитрий Аленичев

30

15

5

10

48-39

50

5-е

Следующий матч

Место: 10 | Очки: 33
Спартак
П Н П П Н
18:00 15/07/2020
- : -
+14 =4 -9 (46 - 35)
Место: 13 | Очки: 31
Ахмат
Н В П В Н
1.90 3.60 4.30
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
С. Жиго
6.02
А.В. Максименко
6.00
З. Бакаев
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В. Анхель
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О. Роши
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