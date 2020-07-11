Станет ли сезон-2019/20 худшим для «Спартака»? Очень вероятно
В матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» проиграл на выезде «Сочи» со счетом 0:1 и опустился на десятое место в турнирной таблице.
Субботняя неудача оказалась для красно-белых уже 13-й в нынешнем чемпионате. Только в сезоне-2003, когда командой последовательно руководили Олег Романцев, Андрей Чернышов и Владимир Федотов, москвичи уступали чаще — 14 раз. Правда, для повторения и даже ухудшения антирекорда у Доменико Тедеско (на трибуне) и Андреаса Хинкеля на тренерской скамейке есть еще две игры — дома с «Ахматом» и в Казани с «Рубином».
Потеря очков в этих встречах сделает возможным еще один рекорд со знаком «минус». В том самом провальном чемпионате-2003 спартаковцы финишировали десятыми с 36 очками в активе. Даже два очка в последних турах гарантируют красно-белым и место за пределами десятки (а такое случалось только 1972 и 1976 (и весной и осенью) годах, и худшее наполнение турнирной копилки (35 очков).
Наконец, еще одного антирекорда «Спартак» сможет избежать только чудом. В 28 турах москвичи забили всего-навсего 30 голов — на шесть меньше, чем в прошлом, самом бедном на голы чемпионате. А значит 15 и 22 июля от красно-белой атаки нужно ждать семи голов. Похоже, рекорд состоится. (Кирилл Бурдаков)
Сезоны, в которых «Спартак» проигрывал десять и более раз
|
Сезон
|
Тренер
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Место
|
2003
|
Олег Романцев, Андрей Чернышов, Владимир Федотов
|
30
|
10
|
6
|
14
|
38-48
|
36
|
10-е
|
2019/20
|
Олег Кононов, Сергей Кузнецов, Доменико Тедеско
|
28
|
9
|
6
|
13
|
30-32
|
33
|
10-е
|
2004
|
Невио Скала, Александр Старков
|
30
|
11
|
7
|
12
|
43-44
|
40
|
8-е
|
2011/12
|
Валерий Карпин
|
44
|
21
|
12
|
11
|
68-48
|
75
|
2-е
|
2013/14
|
Валерий Карпин, Дмитрий Гунько
|
30
|
15
|
5
|
10
|
46-36
|
50
|
6-е
|
2014/15
|
Мурат Якин
|
30
|
12
|
8
|
10
|
42-42
|
44
|
6-е
|
2015/16
|
Дмитрий Аленичев
|
30
|
15
|
5
|
10
|
48-39
|
50
|
5-е
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