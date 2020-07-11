Станет ли сезон-2019/20 худшим для «Спартака»? Очень вероятно

В матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» проиграл на выезде «Сочи» со счетом 0:1 и опустился на десятое место в турнирной таблице.

Субботняя неудача оказалась для красно-белых уже 13-й в нынешнем чемпионате. Только в сезоне-2003, когда командой последовательно руководили Олег Романцев, Андрей Чернышов и Владимир Федотов, москвичи уступали чаще — 14 раз. Правда, для повторения и даже ухудшения антирекорда у Доменико Тедеско (на трибуне) и Андреаса Хинкеля на тренерской скамейке есть еще две игры — дома с «Ахматом» и в Казани с «Рубином».

Потеря очков в этих встречах сделает возможным еще один рекорд со знаком «минус». В том самом провальном чемпионате-2003 спартаковцы финишировали десятыми с 36 очками в активе. Даже два очка в последних турах гарантируют красно-белым и место за пределами десятки (а такое случалось только 1972 и 1976 (и весной и осенью) годах, и худшее наполнение турнирной копилки (35 очков).

Наконец, еще одного антирекорда «Спартак» сможет избежать только чудом. В 28 турах москвичи забили всего-навсего 30 голов — на шесть меньше, чем в прошлом, самом бедном на голы чемпионате. А значит 15 и 22 июля от красно-белой атаки нужно ждать семи голов. Похоже, рекорд состоится. (Кирилл Бурдаков)

Сезоны, в которых «Спартак» проигрывал десять и более раз