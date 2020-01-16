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Стали известны даты старта и завершения РПЛ сезона-2020/21

18:32
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин по итогам общего заседания клубов лиги объявил предварительные рамки сезона-2020/21.

— Мы проработали варианты исходя из загрузки наших клубов по европейскому календарю, — добавил Савин. — Предварительное начало сезона-2020/21 запланировано на выходные 25-26 июля 2020 года, а 30-й тур РПЛ планируется сыграть 23 мая 2021 года. Пока это проект структуры, потому что мы ждем, будет ли утвержден новый проект Кубка России. Окончательное решение будет за исполкомом РФС. (Евгений Белоусов, Елена Григорьевская)

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