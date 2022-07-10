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Цорн: «Практически все легионеры подписали договор до 30 июня о том, что не будут пользоваться правилом ФИФА»

Цорн заявил, что большинство легионеров не намерены покидать «Локомотив»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что большинство легионеров не намерены покидать клуб.

«Практически все легионеры подписали договор до 30 июня о том, что не будут пользоваться правилом ФИФА.

Кто не подписал? У нас нет проблем с легионерами»», — заявил Цорн.

ФИФА 21 июня разрешила иностранцам продлить приостановку соглашений с российскими клубами до 30 июня 2023 года. РФС, РПЛ и профессиональные клубы в ответ заявили, что решение ФИФА противоречит уставу, носит дискриминационный характер и «полностью разрушает принципы контрактной стабильности и целостности соревнований».

ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
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