Цорн: «Практически все легионеры подписали договор до 30 июня о том, что не будут пользоваться правилом ФИФА»
Цорн заявил, что большинство легионеров не намерены покидать «Локомотив»
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что большинство легионеров не намерены покидать клуб.
«Практически все легионеры подписали договор до 30 июня о том, что не будут пользоваться правилом ФИФА.
Кто не подписал? У нас нет проблем с легионерами»», — заявил Цорн.
ФИФА 21 июня разрешила иностранцам продлить приостановку соглашений с российскими клубами до 30 июня 2023 года. РФС, РПЛ и профессиональные клубы в ответ заявили, что решение ФИФА противоречит уставу, носит дискриминационный характер и «полностью разрушает принципы контрактной стабильности и целостности соревнований».
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|0
|0
|0
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|0-0
|0
|
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|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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