Цорн подтвердил, что Борис Ротенберг может остаться в «Локомотиве» в новой должности

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн подтвердил, что Борис Ротенберг может остаться в клубе в новой должности.

— Борис Ротенберг сказал, что может работать в клубе.

— Обсуждаются такие варианты, да. Кем обсуждается решение? Есть такая идея дать ему работу в департаменте подготовки молодежи и в академии клуба как координатор. Мы сейчас общаемся, рассматриваем варианты. Думаю, в ближайшее время все расскажем.

Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года. За шесть лет 36-летний футболист принял участие лишь в 17 матчах, пропустив большую часть времени из-за травм.