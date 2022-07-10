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Сегодня, 23:07

Борис Ротенберг заявил, что не хочет выступать в футбольной медиалиге

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал, где может продолжить карьеру.

— В качестве продолжения карьеры футболиста могут быть рассмотрены блогерский или медиалига?

— Нет, это профессиональный футбол. Если это будет вариантом продолжения карьеры, то профессиональный футбол.

— Есть ребята-футболисты, которые называют вас легендой.

— Мне кажется, это очень громко сказано. Я никакая не легенда, я просто человек, который любит футбол и смог воплотить полностью свои цели. Получилось выше всех похвал.

Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года. За шесть лет 36-летний футболист принял участие лишь в 17 матчах, пропустив большую часть времени из-за травм.

Борис Ротенберг-младший
ФК Локомотив (Москва)
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