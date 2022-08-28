Цорн: «У «Динамо» особенная ситуация с Захаряном. Английские банки чуть более напряженные, чем в других странах»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о сложностях, с которыми может столкнуться «Динамо» в случае перехода полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

— У «Динамо» особенная ситуация с Захаряном. Это Англия. Английские банки чуть более напряженные, чем в других странах. Опасений нет. У нас есть один случай в «Аталанте», разъяснение по этому случаю должно быть в сентябре. По другим трансферам мы деньги получили.

— Как обстоит ситуация с «Аталантой»? Какая у них позиция?

— Они ждут разъяснения ФИФА. Раньше этого ничего не произойдет. Мы смотрим, как развивается ситуация, планируем получить деньги.

24 июля генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что московский клуб подал иск в ФИФА на «Аталанту» по выплатам за Миранчука. 30 июля Леонченко добавил, что итальянский клуб остался должен железнодорожникам еще 5,8 миллиона евро.