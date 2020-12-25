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«Спартак», вероятно, откажется от поиска нового тренера. Команда возобновит сезон под руководством Тедеско

Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», «Спартак» отказался от поиска нового главного тренера, клуб принял решение, что Доменико Тедеско будет руководить командой в заключительной части нынешнего сезона.

Руководство красно-белых провело разговор с Тедеско и ключевыми игроками команды, в ходе которого все стороны пришли к соглашению, что будут работать с полной самоотдачей.

Накануне зимней паузы стало известно, что немецкий специалист уйдет из «Спартака» после завершения нынешнего сезона. На данный момент москвичи находятся на третьем месте с турнирной таблице с 35 очками.

(Максим Алланазаров)

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