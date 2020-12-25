«Спартак», вероятно, откажется от поиска нового тренера. Команда возобновит сезон под руководством Тедеско

Как стало известно «СЭ», «Спартак» отказался от поиска нового главного тренера, клуб принял решение, что Доменико Тедеско будет руководить командой в заключительной части нынешнего сезона.

Руководство красно-белых провело разговор с Тедеско и ключевыми игроками команды, в ходе которого все стороны пришли к соглашению, что будут работать с полной самоотдачей.

Накануне зимней паузы стало известно, что немецкий специалист уйдет из «Спартака» после завершения нынешнего сезона. На данный момент москвичи находятся на третьем месте с турнирной таблице с 35 очками.

(Максим Алланазаров)