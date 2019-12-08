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«Спартак» — «Ростов»: Зайнутдинов вывел гостей вперед

19:26

Полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов забил в ворота «Спартака» в 19-м туре чемпионата России. Он отличился на 22-й минуте.

Счет матча — 1:0 в пользу «Ростова».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Спартак — Ростов

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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