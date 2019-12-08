«Спартак» — «Ростов»: Зайнутдинов вывел гостей вперед
19:26
Полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов забил в ворота «Спартака» в 19-м туре чемпионата России. Он отличился на 22-й минуте.
Счет матча — 1:0 в пользу «Ростова».
? Шомуродов в падении пробил головой, но попал в штангу. Первым на отскоке оказался Зайнутдинов, который и открыл счёт в матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 8, 2019
? #СпартакРостов на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/vVPX1l3dVw
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...