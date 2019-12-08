? Шомуродов в падении пробил головой, но попал в штангу. Первым на отскоке оказался Зайнутдинов, который и открыл счёт в матче.



? #СпартакРостов на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/yH9Ux8Qm1r

? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/vVPX1l3dVw