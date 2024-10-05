«Спартак» — «Ростов»: Николсон оформил дубль и сделал счет разгромным

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон забил свой второй гол в матче 11-го тура РПЛ против «Ростова» — 3:0.

27-летний футболист оформил дубль на 45+1-й минуте встречи. Он вышел один на один с вратарем ростовчан и направил мяч в центр ворот соперника.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».