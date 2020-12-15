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«Спартак» отправился в Санкт-Петербург

15:36
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«Спартак отправился в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом». Встреча пройдет 16 декабря на «Газпром Арене», начало — 20.00.

Напомним, что именно по этой причине красно-белые просили перенести разбирательство КДК РФС, на котором должна была рассматриваться ситуация, которая произошла после матча «Сочи» — «Спартак» (1:0).

Московский клуб направил в РФС письмо с просьбой перенести слушания, так как главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не мог на них присутствовать.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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