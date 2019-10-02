«Спартак» назвал имя нового исполнительного директора

К работе в должности исполнительного директора «Спартака» приступил Максим Власов, сообщает официальный сайт клуба.

«36-летний специалист обладает богатым опытом в управлении финансами, стратегическом и операционном менеджменте, поддержке роста бизнеса, — говорится в сообщении красно-белых. — Максим Анатольевич работал на руководящих постах в ряде ведущих международных компаний: The Walt Disney Company, PricewaterhouseCoopers, а также Universal Music, где на протяжении последних трех лет был исполнительным директором по России и странам СНГ».

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