«Спартак» — «Локомотив». Что осталось за кадром в товарищеском матче?
20:10
«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти в рамках Кубка Париматч Премьер. Основное время матча закончилось вничью — 1:1. А в серии пенальти точнее были игроки «Локо» — 4:2.
Twitter красно-белых выложил видеоотчет об этой встрече.
? За кадром матча «Спартак» — «Локомотив»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 6, 2020
Дебют Соболева, уже традиционный для Кубка Париматч Премьер гол Гапонова, а также серия пенальти — наш сюжет о втором матче красно-белых на катарском турнире ??https://t.co/jF2NTFzTlY#КрасноБелыеСборы?? | #КубокПариматчПремьер pic.twitter.com/TaXfrRtNb3
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