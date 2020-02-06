? За кадром матча «Спартак» — «Локомотив»



Дебют Соболева, уже традиционный для Кубка Париматч Премьер гол Гапонова, а также серия пенальти — наш сюжет о втором матче красно-белых на катарском турнире ??https://t.co/jF2NTFzTlY#КрасноБелыеСборы?? | #КубокПариматчПремьер pic.twitter.com/TaXfrRtNb3