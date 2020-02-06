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«Спартак» — «Локомотив». Что осталось за кадром в товарищеском матче?

20:10
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«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти в рамках Кубка Париматч Премьер. Основное время матча закончилось вничью — 1:1. А в серии пенальти точнее были игроки «Локо» — 4:2.

Twitter красно-белых выложил видеоотчет об этой встрече.

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