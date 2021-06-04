Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение пожизненно отстранить арбитра Станислава Васильева от работы на матчах РПЛ.

«Чем больше этих демонов уберут, тем будет лучше. Нужно брать новых арбитров — пусть они ошибаются поначалу, но это лучше чем всезнающие арбитры будут исполнять такие кульбиты. У нас не было ни одного тура без скандала. Хачатурянц — молодец, вычищает все это болото. Терпение кончилось. Против него тоже есть различные контрдвижения. Судьи сражаются за свое благополучие, а Хачатурянц сражается за чистоту футбола. Мы должны быть на его стороне», — сказал Червиченко «СЭ».

Ранее СМИ сообщали, что РФС завершил служебную проверку в отношении арбитра Станислава Васильева и принял решение пожизненно отстранить его от работы на матчах РПЛ.

(Владимир Пушкарев)