Солтмурад Бакаев: "Брат говорит: "Когда пробьемся в основу "Спартака", будешь забивать с моих передач"

19-летний полузащитник "Спартака-2" Солтмурад Бакаев после дерби молодежных команд "Спартака" и ЦСКА (1:2) рассказал корреспонденту "СЭ" о тренировках под руководством Олега Кононова, своих преимуществах на поле и шансе сыграть с братом Зелимханом за основу красно-белых.

22-летний Зелимхан Бакаев принадлежит "Спартаку", а в этом сезоне на правах аренды выступает за тульский "Арсенал".

- И вы, и Зелимхан - полузащитники. В чем ваше главное преимущество на поле, а в чем - брата?

- У меня, скорее всего, скорость, обводка, дриблинг. А у него - голова: он может сделать хорошую передачу. Как он мне говорит: "По воле Всевышнего, когда мы будем играть в основе, я буду тебя выводить, а ты - забивать".

- Когда это произойдет?

- По воле Всевышнего, надеюсь, со следующего чемпионата.

- Ездили к Зелимхану в гости в Тулу?

- Нет, у меня тренировки, игры. Даже если позовет, вряд ли получится поехать.

- Кто из игроков молодежки уже готов играть за "Спартак-2" или даже за основу?

- Каждый может, если будет трудиться, выкладываться на тренировках, дополнительно работать. Не важно, дубль это или "Спартак-2", Олег Георгиевич (Кононов, главный тренер "Спартака". - Прим. "СЭ") следит за каждой командой, за своими воспитанниками. И каждому даст шанс, если увидит то, что хочет видеть.

- По поводу игры с молодежкой ЦСКА. В первом тайме "Спартак" забил два - второй гол отменил судья. Был офсайд?

- Мне показалось, что нет. Шла передача на игрока, который был в офсайде, но сыграл не он, а игрок сзади.

- Что можете сказать о судействе? Два пенальти поставили в ворота "Спартака".

- Главный судья сработал неплохо. А боковой, особенно с моей стороны (Бакаев играл на правом фланге. - Прим. СЭ) - не очень. Были моменты, когда фолы не фиксировал.

- Как оцениваете свою игру?

- Нормально. Мог лучше сыграть. Чувствую, не то. В начале хорошо двигался, разгонял, а потом начал проще играть - подержать, с фланга на фланг. Но тонус есть.

- Почему вас заменили?

- Послезавтра у "Спартака-2" матч. Решили поберечь. Но на тайм вышел, чтобы в тонусе быть.

- В ФНЛ намного тяжелее, чем в молодежном первенстве?

- Намного. И плотность другая, и борьба. Не дадут ни разбежаться, ни принять. Там тоже надо быстрее думать.

- Молодежка "Спартака" сейчас борется за второе место с "Краснодаром".

- Более чем уверен, что мы займем второе место. Очень хорошая команда, тренировки. Главное, выкладываться на поле.

Матч молодежных команд "Спартака" и ЦСКА прошел в пятницу и завершился победой армейцев со счетом 2:1. На гол Прошлякова ЦСКА ответил двумя реализованными пенальти во втором тайме - отличились Жиронкин и Захаров. Матч между основными командами состоится в субботу, 6 апреля, на "Открытие Арене" (начало - 19.00). "Спартак-2" в воскресенье сыграет с "Краснодаром-2" (начало - 14.30). (Константин Колмаков)

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Спартак" - ЦСКА

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