"Сочи" с Билялетдиновым проиграл "Олимпии", в матче забито 7 голов

"Сочи" проиграл люблянской "Олимпии" в первом контрольном матче на сборах в Словении. В составе новичка РПЛ вышел экс-хавбек сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов.

В другой контрольной встрече "Оренбург" с минимальным счетом победил "Краковию" из Польши.

Контрольные матчи

"Олимпия" (Словения) - "Сочи" (Россия) - 4:3 (2:1)

Голы у "Сочи": Обухов, 21. Мениг, 72. Кайрапетян 83.

"Сочи": Заболотный (Солдатенко, 46), Калугин (Фаруз, 46), Шакуро (Мениг, 46), Миладинович (Калугин, 66), Песегов (Бурмистров, 63), Бурмистров (Маргасов, 46), Казаев (Почивалин, 46), Катрич (Мещанинов, 46), Лагатор (Кайрапетян, 46), Билялетдинов (Саламатов, 46), Обухов (Бахтияров, 46).

"Оренбург" (Россия) - "Краковия" (Польша) - 1:0 (1:0)

Гол: Деспотович, 35.

"Оренбург": Довбня, Сиваков, Малых, Терехов (Рикарду Алвеш, 46), Маляров (Чуканов, 46), Шахов, Козлов, Афонин, Кулишев (Галаджан, 46), Аюпов (Болотов, 80), Деспотович (Бидловский, 60).