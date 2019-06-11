"Сочи" проведет контрольный матч против "Луча"

"Сочи", который в новом сезоне дебютирует в РПЛ, проведет первый контрольный матч против "Луча", информирует пресс-служба клуба. Встреча пройдет 19 июня.

"Сочи" вчера вышел из отпуска. Первый сбор в одноименном городе пройдет с 13 по 18 июня.

22 июня команда сыграет в Москве контрольный матч против "Спартака".