"Сочи" проведет контрольный матч против "Луча"

"Сочи", который в новом сезоне дебютирует в РПЛ, проведет первый контрольный матч против "Луча", информирует пресс-служба клуба. Встреча пройдет 19 июня.
"Сочи" вчера вышел из отпуска. Первый сбор в одноименном городе пройдет с 13 по 18 июня.
22 июня команда сыграет в Москве контрольный матч против "Спартака".
🗓 Первый контрольный матч предсезонки проведем с нашими старыми знакомыми из Владивостока. Форму берем в ручную кладь.#СочныйФутбол #СочиВРПЛ #СочиЛуч pic.twitter.com/47M8VqSd9c— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 11 июня 2019 г.
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